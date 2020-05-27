اصابة سائق دراجة بجروح في حادث سير في منطقة المتحف

اصيب سائق ​دراجة نارية​ بجروح في ​حادث تصادم​ مع ​سيارة​ نوع جيب تقودها سيدة، امام مبنى المتحف في ​بيروت​، وقدمت له ​القوى الامنية​ الاسعافات الاولية ريثما وصلت سيارة الاسعاف، كما عملت على تسهيل ​حركة السير​. إضغط للمزيد

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