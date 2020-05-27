جريحان في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب شخصان بجروح، نتيجة ​حادث سير​ وقع بين سيارتين في بلدة اردة، على الطريق الرئيسية التي تربط بين ​الضنية​ و​مدينة طرابلس​.

وعمل عناصر من ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلهما إلى ​مستشفيات​ ​زغرتا​ للمعالجة، بينما قام عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ بتنظيم السير على الطريق التي شهدت إزدحاماً بسبب الحادث.

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