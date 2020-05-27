جريحان في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب شخصان بجروح، نتيجة حادث سير وقع بين سيارتين في بلدة اردة، على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية ومدينة طرابلس.
وعمل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على نقلهما إلى مستشفيات زغرتا للمعالجة، بينما قام عناصر من قوى الأمن الداخلي بتنظيم السير على الطريق التي شهدت إزدحاماً بسبب الحادث.
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