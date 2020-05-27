معوض: لوضع خطة متكاملة للزراعة من خلال العبور لمنطق التنمية المستدامة

واكب الرئيس التنفيذي لـمؤسسة رينه معوّض النائب ​ميشال معوض​، عملية تصدير الدفعة الأولى من ​البطاطا​ ال​لبنان​ية لهذا الموسم إلى أسواق ​الاتحاد الأوروبي​ وتحديدا الى روتيردام و للمرة الثانية في ​تاريخ لبنان​ على ان تصل الكمية الى 600 طن هذه ​السنة​.

وأكد معوض على "ضرورة وضع خطة متكاملة للزراعة من خلال العبور من منطق المساعدة لمنطق التنمية المستدامة ودراسة حاجات الاسواق الخارجية والمعايير التي تضعها ما يمكّننا من اختيار الاصناف التي يجب ان نزرعها وبالتالي تصديرها الى الخارج"، لافتاً الى ان "هذا المشروع ولد من كمشروع نموذجي في العام 2017 من فكرة بسيطة حيث ان لبنان كان قد وقع سابقا اتفاقية مع ​الاتحاد الاوروبي​ تسمح له بموجبها تصدير 50 الف طن سنويا من البطاطا من دون ​رسوم جمركية​، ولكننا لم نصدّر اي كمية من البطاطا منذ توقيع هذه الاتفاقية لأننا لم نفلح بزراعتها وفقا لمواصفات البطاطا المطلوبة".