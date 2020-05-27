البنتاغون: يمكننا إجراء تجربة نووية في غضون بضعة أشهر

أعلن النائب الأول لمساعد وزير الدفاع الأميركي دريو والتر، ان "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء تجربة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا صدرت تعليمات بذلك من رئيس البلاد، ويمكن أن تتم هذه التجربة بسرعة نسبية".
هذا وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت في 22 ايار، بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992، واثيرت هذه القضية في 15 ايار في اجتماع للمسؤولين الأميركيين من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا الأمن القومي.
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