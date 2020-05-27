كشفت وزارة الصحة الفيليبينيّة، أنّه "تمّ تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و380 إصابة"، في أكبر زيادة يوميّة في الحالات خلال سبعة أسابيع.
ولفتت في نشرتها اليوميّة، إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات بلغ 15049، ووصل عدد الوفيات إلى 904، فيما زاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3506 حالة، بعد تعافي 94 مريضًا".
وهذا اليوم الثاني على التوالي الّذي تسجّل فيه الفيليبين أعلى زيادة في سبعة أسابيع، وذلك بعد تسجيلها يوم أمس الثلثاء 13 وفاة جديدة و350 إصابة بفيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر 18 وفاة و380 إصابة بكورونا في الفيليبين بأكبر زيادة يومية بالحالات خلال 7 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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