18 وفاة و380 إصابة بكورونا في الفيليبين بأكبر زيادة يومية بالحالات خلال 7 أسابيع

كشفت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة، أنّه "تمّ تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و380 إصابة"، في أكبر زيادة يوميّة في الحالات خلال سبعة أسابيع.

ولفتت في نشرتها اليوميّة، إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات بلغ 15049، ووصل عدد الوفيات إلى 904، فيما زاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3506 حالة، بعد تعافي 94 مريضًا".

وهذا اليوم الثاني على التوالي الّذي تسجّل فيه الفيليبين أعلى زيادة في سبعة أسابيع، وذلك بعد تسجيلها يوم أمس الثلثاء 13 وفاة جديدة و350 إصابة بفيروس "كورونا".