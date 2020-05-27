مسؤول إيراني: لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري لمكافحة "كوفيد 19"

شدد كبير مساعدي ​وزير الخارجية​ الإيراني علي أصغر خاجي، على ضرورة "تقديم المساعدة الإنسانية إلى ​الشعب السوري​ لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، والمساعدة على عودة اللاجئين إلى بلادهم، ومواصلة العملية السياسية من أجل حل سلمي للأزمة السورية".

وفي مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، طالب خاجي برفع العقوبات الأحادية واللاإنسانية المفروضة ضد الشعب السوري بأسرع وقت ممكن.

كما ناقش المسؤولان آخر التطورات السياسية والميدانية والقضايا الإنسانية ومشاكل الشعب السوري وعقد الجولة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية.