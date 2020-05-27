ترامب: حان الوقت لإعادة القوات الأميركية من أفغانستان

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "​القوات الأميركية​ تعمل كشرطة في ​أفغانستان​ وليس كقوة مقاتلة لذا حان الوقت لعودتهم إلى بلدهم".

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