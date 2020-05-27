تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا وارتفاع الإجمالي إلى 7619 حالة

ذكرت السلطات الصحيّة في ​ماليزيا​، أنّ "البلاد سجّلت 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع العدد الإجمالي إلى 7619 حالة"، موضحةً أنّ "عدد الوفيات ظلّ دون تغيير عند 115 حالة".

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة 350 ألفًا و196 شخصًا في العالم، من أصل عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفًا و389، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول"، حسب حصيلة وضعتها الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 06:00 (ت غ) من صباح اليوم.