روحاني: ايران أجرت إصلاحات هائلة بصناعة الدفاع خلال السنوات الماضية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب أمام البرلمان المنتخب حديثًا، ان "بلاده أجرت إصلاحات هائلة في صناعة الدفاع خلال السنوات الماضية ، لتصل إلى المركز الـ14 في ترتيب القوة العسكرية عالميًا، وبالنسبة للمجال العسكري، فقد جئنا في المركز الـ22 عالميًا، والآن في المركز الـ14".
هذا وجاءت إيران في مؤشر "غلوبال فاير باور" لعام 2014، في المرتبة الثانية والعشرين، لكن في عام 2020، كانت من بين أقوى 15 قوة عسكرية في العالم.
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