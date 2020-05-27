الخارجية الجزائرية: الأجندات الإقليمية تتفق على إبقاء ليبيا بحالة فوضى

أشار وزير خارجية ​الجزائر​ صبري بوقادوم، إلى أن بلاده تتابع "بشكل بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها ​ليبيا​ بالأسابيع الأخيرة، التي تؤكد تضارب الأجندات والإقليمية والدولية".

ولفت بوقادوم إلى أن "الأجندات الإقليمية والدولية يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا في حالة فوضى ومسرح للحروب بالوكالة"، منوّهةً بأن الجزائر ستبذل قصارى جهدها من أجل لم شمل الفرقاء في ليبيا وتقريب وجهات النظر.

كما أفادت بأن السلطات الجزائرية مستعدة لاحتضان ​الحوار الليبي​ من أجل التوصل لتسوية سياسية للأزمة.