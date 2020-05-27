أعلن مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب شرقي العاصمة طهران"، مشيراً الى ان "مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران".
هذا وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.