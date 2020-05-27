زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي طهران

أعلن مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​، أن "​زلزال​ا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب شرقي العاصمة طهران"، مشيراً الى ان "مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران".

هذا وتعد ​إيران​ منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في ​العراق​.