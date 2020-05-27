المجلس الانتقالي السوداني يشيد بالجهود المبذولة لدعم استقرار جنوب كردفان

أكد عضو ​مجلس السيادة الانتقالي السوداني​ شمس الدين كباشي على "التزام ​الحكومة​ ب​تحقيق​ ​السلام​ بوصفه الخيار الاستراتيجي لترسيخ دعائم ​الأمن​ والاستقرار والتنمية"، داعياً للـ"تبشير بالسلام ودعم جهود الحكومة لتحقيقه حتى ينعم مواطن جنوب ​كردفان​ بالأمن والاستقرار". وأكد على "ثقة أجهزة الحكومة الانتقالية في الأمير كافي طيارة وتقديرها لدوره الداعم لاستقرار الولاية"، مبينا أن الحكومة "تبحث عن قيادات الإدارات الأهلية القوية، من أمثاله القادرين على حسن إدارة إمارتهم وضبط منسوبيهم".

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