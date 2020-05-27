نقل البشير من سجن كوبر لمستشفى يونيفرسال ببحري لتردي حالته

كشفت مصادر صحفية في السودان عن "نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من معتقلي نظامه من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج بسبب تردي حالته الصحية، وأُعيد إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية"، مشيرة إلى أنه "إضافة إلى الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية، اشتكى البشير من اكتئاب نفسي".
و في وقت سابق من الشهر الماضي، نقل القيادي أحمد هارون من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ما تردد.
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