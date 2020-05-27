الدفاع التركية: القضاء على 5 إرهابيين من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "القضاء على 5 من "إرهابيّي" منظمة "بي كا كا"، في غارة استهدفت أوكارهم في منطقة "أسوس" شمالي ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة جرت بمشاركة جهاز الاستخبارات"، لافتةً إلى أنّه "جرى رصد عناصر المنظمة الإرهابية، عبر آليّات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع المنظّمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظّمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيّين وعناصر الأمن والجيش؛ بحسب مزاعم الجانب التركي.