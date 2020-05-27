الكرملين: بوتين تسلم دعوة جونسون للمشاركة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشاركة في قمة دولية افتراضية خاصة بمساعي تطوير لقاح ضد فيروس كورونا".
ولفت بيسكوف إلى أن "القرار بشأن مشاركة بوتين في القمة لم يتخذ بعد وسيتم الإعلان عنه لاحقًا".
وكانت السفارة البريطانية في موسكو أكدت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن "جونسون دعا بوتين إلى المشاركة في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو"، لافتة إلى أن "الاجتماع سيركز على تعبئة الموارد التي يحتاج إليها التحالف العالمي لللقاحات والتحصين (GAVI) بغية ضمان وصول جميع المحتاجين إلى لقاح ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد 19".
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