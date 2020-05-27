أعلن مساعد وزيرة الصحة المصرية لشؤون التعليم الطبي محمد فوزي، أن "مستشفيات العزل بها أسرة خالية وأماكن لاستيعاب إصابات جديدة بفيروس كورونا، والفترة القادمة هي ذروة الانتشار"، مشيراً الى ان "الوزارة أدخلت 320 مستشفى جديدا لتوزيع الخدمة على مستوى الجمهورية".
وأوضح أن "المستشفيات الـ320 ستعمل على تسهيل تلقي المواطنين للخدمة دون تكدس أو تزاحم، وحتى الآن لا توجد مشكلة في أسرة العناية أو أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفيات"، مشيراً الى "تخصيص جزء للأطباء جاهز لأي مشكلة يعاني منها أفراد الطاقم الطبي والتمريض"، لافتا إلى أن "المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة بكميات كبيرة لمدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر، غير المتوافرة في التموين الطبي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية: الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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