وزارة الصحة المصرية: الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا

أعلن مساعد وزيرة ​الصحة​ المصرية لشؤون التعليم الطبي محمد فوزي، أن "مستشفيات العزل بها أسرة خالية وأماكن لاستيعاب إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، والفترة القادمة هي ذروة الانتشار"، مشيراً الى ان "الوزارة أدخلت 320 ​مستشفى​ جديدا لتوزيع الخدمة على مستوى ​الجمهورية​".

وأوضح أن "​المستشفيات​ الـ320 ستعمل على تسهيل تلقي المواطنين للخدمة دون تكدس أو تزاحم، وحتى الآن لا توجد مشكلة في أسرة العناية أو أجهزة ​التنفس​ الصناعي داخل المستشفيات"، مشيراً الى "تخصيص جزء للأطباء جاهز لأي مشكلة يعاني منها أفراد الطاقم الطبي والتمريض"، لافتا إلى أن "المستلزمات وأطقم ​الوقاية​ متوفرة بكميات كبيرة لمدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر، غير المتوافرة في التموين الطبي".