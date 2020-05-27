تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالسعودية

أعلنت السلطات الصحية ​السعودية​ اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال آخر 24 ساعة، فيما تجاوز عدد المتعافين في المملكة عتبة الـ50 ألفا.

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