تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالسعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، فيما تجاوز عدد المتعافين في المملكة عتبة الـ50 ألفا.
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