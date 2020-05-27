"رويترز": حجم القوات الأميركية في أفغانستان تراجع إلى 8600 جندي

اشارت وكاللة "رويترز" إلى أن "حجم القوات الأميركية في أفغانستان تراجع إلى ما يقرب من 8600 جندي، وذلك قبل وقت طويل من جدول زمني تم الاتفاق عليه مع مقاتلي "طالبان" في أواخر شباط".
ولفتت الوكالة، نقلًا عن مسؤولان أميركيان، إلى أن "الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة"، موضحًا أنه "نمضي صوب ذلك الخفض المقرر أسرع من المتوقع بسبب مخاوف من "كوفيد 19". وأفادت بأن "الولايات المتحدة كانت ركزت على الإسراع بسحب الأفراد غير الضروريين، ومن يعتبرون في خطر شديد للإصابة بالفيروس".
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