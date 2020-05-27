"رويترز": حجم القوات الأميركية في أفغانستان تراجع إلى 8600 جندي

اشارت وكاللة "​رويترز​" إلى أن "حجم ​القوات الأميركية​ في ​أفغانستان​ تراجع إلى ما يقرب من 8600 جندي، وذلك قبل وقت طويل من جدول زمني تم الاتفاق عليه مع مقاتلي "​طالبان​" في أواخر شباط".

ولفتت الوكالة، نقلًا عن مسؤولان أميركيان، إلى أن "​الولايات المتحدة​ يمكن أن تصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة"، موضحًا أنه "نمضي صوب ذلك الخفض المقرر أسرع من المتوقع بسبب مخاوف من "​كوفيد 19​". وأفادت بأن "الولايات المتحدة كانت ركزت على الإسراع بسحب الأفراد غير الضروريين، ومن يعتبرون في خطر شديد للإصابة بالفيروس".