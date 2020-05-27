الحكومة الفرنسية تمتنع نهائيا عن إعطاء هيدروكسي كلوروكين لمرضى كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية عن "امتناعها عن إعطاء دواء هيدروكسي كلوروكين كعلاج للمصابين بمرض "كوفيد-19" في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية"، مشيرة الى ان "هذا القرار اتخذ بعد توصيات المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية".
هذا وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد طلب من المجلس الأعلى للصحة العامة (HCSP) خلال عطلة نهاية الأسبوع النظر فيما إذا كان ينبغي عليه إعادة النظر في السماح بالاستخدام الطارئ لدواء هيدروكسي كلوروكوين للمصابين بالفيروس.
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