روحاني: قانون مواجهة ممارسات إسرائيل دخل التنفيذ

أبلغ الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ وزارات الداخلية و​الأمن​ والخارجية والدفاع وإسناد ​القوات المسلحة​ والمجلس الأعلى للأمن القومي و​السلطة​ القضائية بالقانون الذي يحمل تسمية مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن". ويكلف هذا القانون الذي صادق عليه ​مجلس الشورى​ الإيراني في 18 مايو وأيده مجلس صيانة ​الدستور​ في 20 ايار، الأجهزة التنفيذية في ​الجمهورية​ الإسلامية "ضمن إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، بمواجهة الإجراءات العدائية من قبل ​إسرائيل​ بحق ​الشعب الفلسطيني​ والدول الإسلامية وخاصة إيران، بالإضافة إلى "الدور التخريبي لهذا الكيان اللامشروع".

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