رفع الإغلاق الصحي عن العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من الجمعة

أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آليّة التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في سلطنة عمان، عقب اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، أنّ "في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بين المواطنين والمقيمين في السلطنة، فإن اللجنة العليا تُشدّد على دور الفرد والمجتمع عمومًا، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تمّ إعلانه من احترازات وقائيّة. كما تُشدّد على ضرورة التزام جميع الجهات العامّة والخاصّة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات الّتي تقي موظّفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأُخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصاديّة وفق الضوابط الوقائيّة المحدّدة، فقد قرّرت اللجنة رفع الإغلاق الصحّي عن محافظة مسقط اعتبارًا من يوم الجمعة 29 أيار 2020. كما قرّرت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظّفين من الحضور إلى مقرّات العمل في الجهات الحكوميّة، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50% من موظّفي كلّ جهة، ابتداء من يوم الأحد 31 أيار، مع إمكانيّة تمتّع بعض الموظّفين برصيد إجازاتهم السنويّة".
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