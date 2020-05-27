الرئيس الجزائري يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا بعد انتهاء الوباء

قال إيغور بيلايف ​السفير الروسي​ لدى ​الجزائر​، إن رئيس هذه الدولة ​عبد المجيد تبون​، تلقى دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى ​روسيا​، حيث ستتم بعد الانتهاء من الوضع الوبائي في الدولتين.

وأشار إلى أنه "على هامش المؤتمر الدولي حول ​ليبيا​، الذي انعقد في ​برلين​ في كانون الثاني 2020، تم أول اتصال مباشر بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتلقى الأخير خلاله، دعوة للقيام بزيارة رسمية لروسيا. ولا تزال هذه الدعوة سارية المفعول. وسيتم تنفيذها بعد تطبيع الوضع الوبائي في البلدين".

وأشار بيلايف إلى أن "العلاقات بين الدولتين، كانت ودية بشكل تقليدي، وتم رفعها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية بعد التوقيع على إعلان حول ذلك في عام 2001".