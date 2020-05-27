الصحة المصرية: عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين

أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر إبراهيم الزيات، أن "عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين"، مشيراً الى ان "عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة".
هذا وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أعلنت منذ يومين أن مصر شهدت 11 وفاة بين أفراد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 291 بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا وطبيبة.
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