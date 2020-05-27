الصحة المصرية: عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين

أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر إبراهيم الزيات، أن "عدد الأطباء المتوفين ب​فيروس كورونا​ ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين"، مشيراً الى ان "عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشارية الأشعة ب​مستشفى​ صدر المحلة".

هذا وكانت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، قد أعلنت منذ يومين أن مصر شهدت 11 وفاة بين أفراد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 291 ب​مستشفيات​ الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا وطبيبة.