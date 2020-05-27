سفير إثيوبيا في موسكو: ننتظر مساعدة طبية من روسيا لمحاربة كورونا

أعلن سفير ​إثيوبيا​ في ​موسكو​ أليمايهو تيجنو، ان "بلاده تريد فتح مختبرات في جميع أنحاء ​الدولة​ لضمان الفحص والعلاج المناسبين للمرضى الذين يعانون من COVID-19، وتأمل بمساعدة ​روسيا​ في ذلك، بحيث نتوقع مساعدة من الجانب الروسي، حيث تشمل هذه المساعدات، معدات للمختبرات، وأجهزة للفحص والاختبار، ووسائل وقاية وحماية وإمدادات طبية أخرى".

ولفت السفير الى ان "إثيوبيا دولة كبيرة للغاية، ويبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة، ونريد فتح عدد كبير من المختبرات في مناطق مختلفة، وتحتاج هذه المختبرات ل​معدات طبية​ ووسائل تشخيص وحماية وكذلك ملابس للطاقم الطبي، وفي هذه الحالة، المساعدة مهمة للغاية".