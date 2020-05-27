الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على "القانون النرويجي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراء التمهيدية اليوم، الأربعاء، على "القانون النرويجي"، الذي يسمح باستقالة وزراء ونواب وزراء من عضوة الكنيست من أجل دخول مرشحين في قوائمهم الانتخابية إلى الكنيست. وامتنعت أحزاب الائتلاف الحكومي، الأسبوع الماضي، عن طرح القانون، كتعديل لقانون أساس: الكنيست، إثر خلافات حول صيغته.

وأيد القانون 66 عضو كنيست من الائتلاف وعارضه 42 من أحزاب المعارضة، ولم يمتنع أي عضو كنيست عن التصويت.

وينص القانون بصيغته التي تمت المصادقة عليها بالقراءة التمهيدية اليوم، على أنه بإمكان وزير ونائب وزير إيقاف عضويتهم بالكنيست، وفيما عدد المستقلين متعلق بحجم الكتلة البرلمانية التي يمثلها، وأن يدخل مكانهم في عضوية الكنيست مرشحون في قائمة الحزب، حسب ترتيبهم في القائمة. وبإمكان الوزراء أو نواب الوزراء المستقيلين العودة إلى عضوية الكنيست في حال انسحبت كتلتهم من الائتلاف الحكومي.

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وكانت الصيغة السابقة للقانون، الذي طالب حزب "كاحول لافان" برائسة بيني غانتس بسنه، تقضي بانتقاء المرشحين الذي يمكن أن يدخلوا لعضوية الكنيست، وذلك كي لا يدخل مرشحون ينتمون إلى حزبي "ييش عتيد" و"تيلم"، اللذان خاضا الانتخابات الأخيرة ضمن كتلة "كاحول لافان" التي شملت حزب غانتس، الذي انشق عن الكتلة وأخذ اسمها، كي يشكل حكومة مع بنيامين نتنياهو.

وانتقدت المحكمة العليا، لدى نظرها في التماسات ضد الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، التعديل المقترح للقانون بموجب الصيغة السابقة. وقال غانتس للقناة 12 التلفزيونية إنه لن يوافق على سنن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا، الأمر الذي أثار غضبا في حزب الليكود، ما أدى إلى إلغاء طرحه على الكنيست، الأسبوع الماضي. وبعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية ينبغي تحول القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست من أجل إعداده للقراءة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قياديين في "كاحول لافان" يجرون مفاوضات مع مرشحتين من "ييش عتيد" و"تيلم" حول انضمامهما إلى الائتلاف بمجرد دخولهما إلى عضوية الكنيست. والمرشحتان هما ميخال كوتلير فونش، من "تيلم" وتهالا فريدمان من "ييش عتيد"، وذلك مقابل حصولهما على مناصب رفيعة في الكنيست.