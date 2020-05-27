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شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي على مناطق متفرقة بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة بمدينة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية، فيما تمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران الحوثية.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، ان المليشيات الحوثية استهدفت بنيران أسلحتها، شرق مدينة الصالح، فيما تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران والرد عليها بالسلاح المناسب وإخمادها.
في السياق ذاته أشارت المصادر أن المليشيات استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 في أوقات متفرقة من اليوم.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة
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