اليمن.. اللجنة المشتركة للوقاية من فيروس كورونا تزور منفذ سقم في حيس بالحديدة

الأربعاء 27 مايو 2020

قام عدد من أعضاء اللجنة المشتركة للوقاية من فيروس كورونا في الساحل الغربي وفريق إدارة الأزمة ومعهم مدير مكتب الصحة بمديرية حيس محافظة الحديدة، بزيارة تفقدية لمنفذ سقم للإطلاع على سير تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تقوم بها الفرق المختصة للتأكد من خلو القادمين من أي إصابة بفيروس كورونا.



Advertisements

وخلال الزيارة اطلع رئيس فريق إدارة أزمة كورونا الأستاذ أحمد بورجي، على سير الإجراءات التي تتخذ في المنفذ، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل من الفرق الطبية والأمنية، وما تم تنفيذه فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

إلى ذلك أكد بورجي على إهتمام اللجنة المشتركة بعمل الفرق في المنافذ وأهمية الدور الوطني الذي تضطلع به .. مشيراً إلى حرص رئيس وأعضاء اللجنة على توفير إحتياجات المنافذ وتهيئة الأجواء أمامهم لأداء مهامهم على أكمل وجه