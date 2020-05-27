شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط يوم 29 مايو والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء إن سلطنة عمان ستنهي يوم الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمائة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو.

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