شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين الأحد المقبل والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".

Advertisements وأكدت دائرة الأوقاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

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