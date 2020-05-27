الجيش الليبي يسيطر على محور عين زارة

الأربعاء 27 مايو 2020

أكد مصدر عسكري اليوم، سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على محور عين زارة، بعد معارك الاثنين، أسفرت عن دحر العناصر المسلحة من مليشيات الوفاق والمرتزقة التي حاولت التقدم في المحور.



وقال الضابط في الجيش الليبي عماد المبروك، إن قوات الجيش كبدت المليشيات التابعة لتنظيم المقاتلة الليبية ”أحد فروع القاعدة في ليبيا“ والذي يقوده أبوعبيدة الزاوي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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ونقل إرم نيوز“ عن المبروك أن القياديين الطيب البوش و محمود الهنقاري، قتلا في مواجهات ضد الجيش الليبي بمحور الكازيرما القريب من مركز العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب المبروك فإن القيادي محمد المغربي قتل أيضا في هذه المواجهات وهو يتبع لمليشيا ”الجمهورية“ وهي مليشيا تعود تبعيتها لجماعة الإخوان في مدينة مصراته.

وأوضح المبروك بأن مليشيات الزاوية تلقت خسائر كبيرة في محور المطار وتراجعت إلى وسط العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش خاضت مساء أمس، معارك شرسة في محاور الكازيرما والمشروع وعين زارة وسجلت تقدمات في هذه المحاور.