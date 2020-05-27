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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الحوثي يدير ملف كورونا على الطريقة الإيرانية والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني "ان المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، تحمل مؤشر كارثي عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار المليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر".
واضاف الإرياني "ان المليشيا الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في ادارة ملف كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والراي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه باصابتهم، والتساهل بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته".
واشار الارياني ،الى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، واستنساخ المليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء..موجهاً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا من جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.
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