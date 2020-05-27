واشنطن تخفض قواتها بأفغانستان يوليو المقبل

الأربعاء 27 مايو 2020

أعلن مسؤولون بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سينخفض لما يقرب من 8600 فرد في يوليو/تموز المقبل.



يأتي ذلك قبل وقت طويل من جدول زمني تم الاتفاق عليه مع حركة طالبان في أواخر فبراير/ شباط، وهو ما يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وتشمل البنود الرئيسية للاتفاق المبرم في 29 فبراير/ شباط بين طالبان والولايات المتحدة، والذي لم تكن الحكومة الأفغانية طرفا فيه، التزام واشنطن بتقليص وجودها العسكري في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى 8600 بحلول منتصف يوليو/ تموز، وإنهاءه تماما بحلول مايو/أيار 2021 إذا سمحت الظروف.

وقال مصدران كبيران في كابول إنه من المرجح بلوغ هدف 8600 جندي بحلول أوائل يونيو/ حزيران.

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وذكر مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء إن "نحو سبعة آلاف جندي" سيبقون في أفغانستان لكن المسؤولين أوضحوا أن العدد أكثر قليلا من 8600.

وجدد ترامب رغبته في الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا لذلك، وسط توقعات بأنه قد يجعل إنهاء أطول حرب أمريكية جزءا من حملته لفترة جديدة في السلطة.

وتسعى طالبان، التي حكمت أفغانستان بقبضة حديدية من 1996 حتى 2001، للإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب في كابول.