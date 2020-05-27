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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: أي ضم لأجزاء من الضفة الغربية "لا يمكن أن يبقى بدون رد" والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
كرّرت فرنسا، الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة..مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى بدون رد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".
وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".
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