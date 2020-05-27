شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أبوظبي غداً والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عن قيام شركة مصر للطيران بتسيير رحلة استثنائية غدا الخميس من أبوظبي لمرسي علم.

وأضافت السفارة في منشور وفقا للبيان أن الرحلة المقرر لها المغادرة في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات. تأتي لإجلاء المواطنيين المصريين المسجلين بقوائم العالقين بأبوظبي لرحلات مرسي علم. Advertisements وأشارت إلى أن الحجز سيكون متاحا للمصريين المسجلين بقوائم العالقين على مركز اتصالات مصر للطيران. وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن.

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