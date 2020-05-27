شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف الفلسطينية» تحدد موعد فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، اعتبارًا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة كورونا.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة في قطاع غزة، فيما سجلت حالات التعافي الجديدة 8 حالات.
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