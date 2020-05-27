شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:26 مساءً, 27 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

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