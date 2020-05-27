شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 15 حالة في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 15 حالة.

وأوضحت الوزارة إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.