شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 ووفاة 4 آخرين فقدوا في وادي الحلو بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء وفاة أربعة أشخاص ونجاة ثلاثة أخرين فقدوا في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة.
وقال المركز الوطني للبحث والإنقاذ،اليوم، أنه تم العثور على 7 أشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة وإنقاذ 3 منهم بعد مهمة بحث في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار إلى أنه تم نقل شخصين منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة، ونجاة طفل ونقله الى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، لافتا إلى العثور على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين لقوا حتفهم.
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