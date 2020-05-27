شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإغلاق الصحي عن مسقط.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة مواجهة كورونا في سلطنة عمان اليوم الاربعاء رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بداية من بعد غد الجمعة. وقررت اللجنة، في بيان عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية بداية من الأحد المقبل، مشددة على ضرورة عودة ما لايقل عن 50 بالمئة من موظفي كل جهة. وطالبت اللجنة رئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

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