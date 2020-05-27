انتحار شخص رميا بالرصاص جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان شخصا اقدم على الانتحار برمي نفسه بطلق ناري في منزله جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "شخصا اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة حي الوحدة جنوب العاصمة".

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