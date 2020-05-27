محافظ نينوى يوجه بالزام سائقي المركبات بارتداء الكمامات

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، الاربعاء، بالزام سائقي المركبات بارتداء الكمامات، وحجز المركبة المخالفة. وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على المنجز المتحقق في منع تفشي فايروس كورونا، وجه محافظ نينوى نجم الجبوري مديرية المرور بالزام سائقي المركبات الصالون والحمل بارتداء الكمامات وحجز المركبة في حال مخالفة هذا التوجيه".

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