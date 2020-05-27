شفاء ست حالات مصابة بفيروس كورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، عن اكتساب ستة من الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا والتي تتلقى العلاج في مستشفى الحكيم العام للشفاء التام ومغادرتها المستشفى هذا اليوم.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ست من الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا والتي تتلقى العلاج في مستشفى الحكيم العام اكتسبت الشفاء التام وغادرت المستشفى".
واوضحت، ان "الحالات الست موزعة على عائلتين بواقع ثلاثة من كل عائلة وهم من اوائل الحالات التي تم تشخيصها بعد فترة عدم تسجيل الاصابات في المحافظة، وانهم خضعوا لفحوصات توكيدية قبل خروجهم اثبتت خلوهم من الفايروس".
وتابعت، "بمغادرة هؤلاء المرضى يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كمايلي : 325 حالة مؤكدة 307 شفاء 6 حالات وفاة 12 مريض يتلقى العلاج".
واوضحت، ان "الحالات الست موزعة على عائلتين بواقع ثلاثة من كل عائلة وهم من اوائل الحالات التي تم تشخيصها بعد فترة عدم تسجيل الاصابات في المحافظة، وانهم خضعوا لفحوصات توكيدية قبل خروجهم اثبتت خلوهم من الفايروس".
وتابعت، "بمغادرة هؤلاء المرضى يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كمايلي : 325 حالة مؤكدة 307 شفاء 6 حالات وفاة 12 مريض يتلقى العلاج".
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