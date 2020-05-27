اليونان تعزز دورياتها الحدودية لمنع "الابتزاز" التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة الشرطة اليونانية، الأربعاء، أنها سترسل بحلول الجمعة 400 شرطي إلى حدودها البرية مع تركيا شمال شرقي البلاد، في "إجراء وقائي" لمنع تدفق محتمل لمهاجرين.

وقال ناطق باسم إدارة الشرطة تيودوروس خرونوبولوس لوكالة فرانس برس إن "الهدف هو تعزيز دوريات الشرطة وقائيا" على طول نهر إيفروس الذي يشكل الحدود البرية مع تركيا.

وتخشى أثينا أن تمارس تركيا ضغوطا جديدة على أوروبا عبر المهاجرين بعد انحسار وباء كوفيد-19، على إثر تدفق لاجئين إلى منطقة إيفروس في نهاية فبراير/شباط.



وأعلنت أنقرة التي تريد دعما أوربيا في سوريا، في 29 فبراير/شباط أنها لن تمنع المهاجرين بعد الآن من التوجه إلى أوروبا.

وتجمع آلاف من طالبي اللجوء في مركز كاستانيس (بازراكولي في الجانب التركي) الذي أغلق منذ ذلك الحين.

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وطلبت اليونان مساعدة أوروبية لمنع المهاجرين من عبور الحدود وحصلت عليها، كما أجبر وباء كوفيد-19 تركيا على التراجع في نهاية مارس/آذار واضطرت لإعادة المهاجرين إلى مخيمات داخل الأراضي التركية.

لكن التوتر بقي قائما بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

والأحد الماضي، نفت اليونان معلومات تفيد بأن جنودا أتراكا احتلوا أراض يونانية عند مجرى نهر إيفروس الحدوديّ.

وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية أن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود "خاطئة تماما".

إلا أنه أقر في مقابلة مع تلفزيون سكاي، بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية" بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما.