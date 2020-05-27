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سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأربعاء 2020/5/27 03:35 م بتوقيت أبوظبي

تعتزم سلطنة عمان رفع إجراءات العزل العام التي أقرتها لمواجهة فيروس في محافظة مسقط الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل/ نيسان الماضي لاحتواء تفشي .

وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث انتشار كورونا إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو/ أيار.

وأكدت اللجنة على دور الفرد، والمجتمع عمومًا، في الوقاية من هذا المرض، بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية. 

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وشددت على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين  منها من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 8373 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2177، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمقيم يبلغ من العمر 67 عاما، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 38 حالة.

وكانت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، قررت حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان. 

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