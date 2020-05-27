كازاخستان تمنح سفير الإمارات وسام الصداقة للمرة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/27 02:43 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/27 02:43 م بتوقيت أبوظبي

منحت كازاخستان سفير دولة الإمارات الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام الصداقة؛ تقديرا لجهوده في سابقة من نوعها. ووفق مرسوم رئاسي، منح رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وسام الصداقة للدكتور محمد أحمد الجابر؛ تقديرا لجهوده. وقلده رئيس الوزراء أسكار مامين الوسام كأول سفير إماراتي يحصل على وسام من الرئيس بعد انتهاء مهام العمل. Advertisements

وتشهد العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تطورا ملحوظا في كافة المجالات، وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول. وفي أبريل/نيسان الماضي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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