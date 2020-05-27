سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 مايو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.



وتعود البنوك المصرية للعمل بداية الأسبوع المقبل، بعد أن شهدت عطلة عيد الفطر المبارك بداية من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الجاري.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

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أقل سعر للدولار

وأظهرت التداولات أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع في كل من بنك بلوم، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والاستثمار العربي والبركة.

أعلى سعر للدولار

بينما سجل أعلى سعر عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، في بنوك، كريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وعودة، وإتش إس بي سي، والمصري الخليجي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان، ومصر إيران للتنمية والأهلي الكويتي.

وتباينت قيمة الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، و15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وهو نفس السعر في بنك مصر والمصرف المتحد.

سعر اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو الأوروبي إلى 17.19 جنيه للشراء و17.41 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، فيما سجل 17.33 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.33 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل 19.17 للشراء و19.67 للبيع في بنك البركة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، و4.08 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وسعر الدينار الكويتي سجل 51.19 جنيه للشراء و51.51 للبيع في المصرف العربي الدولي.