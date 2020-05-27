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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يهدد بإغلاق حساباته مواقع التواصل بسبب تويتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بإغلاق حساباته على مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر".
وفيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها افترض موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن تكون تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى الحذر في التعاطي معها.
وحث تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.
وكان الرئيس الأميريكي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".
وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق بشأن الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول "تلك المزاعم"، قام بتجميعها موظفو تويتر.
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