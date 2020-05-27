كازاختسان تمنح سفير الإمارات وسام الصداقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

منحت كازاخستان سفير دولة الإمارات الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام الصداقة؛ تقديرا لجهوده في سابقة من نوعها.



ووفق مرسوم رئاسي، منح رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وسام الصداقة للدكتور محمد أحمد الجابر؛ تقديرا لجهوده.

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وقلده رئيس الوزراء أسكار مامين الوسام كأول سفير إماراتي يحصل على وسام من الرئيس بعد انتهاء مهام العمل.

وتشهد العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تطورا ملحوظا في كافة المجالات، وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.