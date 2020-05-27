شكرا لقرائتكم قبائل ليبيا تحذر من مطامع تركيا وتونس متخوفة من الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، لقناة "الحدث" أنه لا يستبعد إقدام ميليشيات الوفاق المسنودة من قوات تركية بالهجوم على منطقة الهلال النفطي والسيطرة عليها.
المصباحي تحدث عن الأطماع التركية في ثروات بلاده، وسعي أنقرة لتعزيز تواجدها بالساحة الليبية سياسياً واقتصادياً.
وقال المصباحي إن الليبيين بحاجة للدعم العربي، مجددا دعوتَه من خلال قناة "الحدث" لمصر والإمارات والأردن والسعودية بتفعيل اتفاقيات الدفاع لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تعرضهم لهجمة إخوانية يقودها الرئيس التركي أردوغان وداعش والإخوان.
وإلى ذلك، حذر النائب البرلماني عن حركة "تحيا تونس"، مبروك كرشيد، من تحويل تركيا قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا مركزا لانطلاق الإرهابيين نحو تونس.
وأضاف كرشيد أن تركيا تستعد لنشر 5 آلاف مرتزق من ضمن 10 آلاف في القاعدة التي تقع قرب الحدود التونسية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبائل ليبيا تحذر من مطامع تركيا وتونس متخوفة من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.