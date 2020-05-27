التقى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ حيث تم التطرق الى ملفات وطنية سياسية ومعيشية. ولفت ابي رميا الى انه "لقد ثبتنا في مرحلة سابقة ​العقارات​ التي حولها نزاع، اما ما حصل من اعتداء على بعض ​المزارعين​ في لاسا، يشكل اعتداء على القانون واصحاب الحق وهو ايضا اعتداء على السلم الاهلي التي تنعم به منطقتنا، كما يخلق اجواء متوترة نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة سياسيا واقتصاديا، ونحن نتابع هذا الملف مع الجهات الروحية والسياسية المعنية به لمعالجته بشكل نهائي، وعلى ​القضاء​ و​الاجهزة الامنية​ التحرك لتوقيف المعتدين كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وتم التأكيد على ان اراضي ​جبل لبنان​ القديم الممتدة من جزين الى بشري ومنها اراضي بلدة ​العاقورة​ تعود ملكيتها فقط الى ابناء البلدة وهذا ما نص عليه قانون الملكية العقارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا بعد لقائه عون: لتوقيف المعتدين على المزارعين في لاسا واراضي العاقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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